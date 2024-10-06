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В КСИР рассказали о сценарии на случай прямой конфронтации с Израилем

Командующий ВМФ иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Реза Тангсири заявил, что Иран подготовил несколько сценариев «противостояния врагам». По его словам, один из них был создан на случай прямой конфронтации с Израилем.

Источник: AP 2023

Али Реза Тангсири в интервью телеканалу «Аль-Алам» отметил, что Иран полностью готов к любым обстоятельствам и любым «чрезвычайным ситуациям в регионе». «Одним из таких случаев является игра Нетаньяху с огнем и разжигание его пламени. Мы разработали различные тренинги даже для этой проблемы», — сказал контр-адмирал (цитата по Tasnim).

Что именно предполагают разработанные сценарии, он не уточнил. Контр-адмирал также не сообщил, в каких конкретно случаях эти сценарии будут задействованы.

1 октября Иран запустил в сторону Израиля более 180 баллистических ракет. Один человек погиб, как минимум двое пострадали. Иран назвал атаку ответом на убийство генсека «Хезболлы» Хасана Насраллы. Израиль заявил о подготовке ответного удара. После этого ряд западных СМИ со ссылкой на израильских чиновников сообщали, что власти Израиля рассматривают сценарий удара по критически важной инфраструктуре Ирана, включая ядерные объекты.