В КСИР рассказали о сценарии на случай прямой конфронтации с Израилем

Али Реза Тангсири в интервью телеканалу «Аль-Алам» отметил, что Иран полностью готов к любым обстоятельствам и любым «чрезвычайным ситуациям в регионе». «Одним из таких случаев является игра Нетаньяху с огнем и разжигание его пламени. Мы разработали различные тренинги даже для этой проблемы», — сказал контр-адмирал (цитата по Tasnim).