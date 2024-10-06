В КСИР рассказали о сценарии на случай прямой конфронтации с Израилем

Али Реза Тангсири в интервью телеканалу «Аль-Алам» отметил, что Иран полностью готов к любым обстоятельствам и любым «чрезвычайным ситуациям в регионе». «Одним из таких случаев является игра Нетаньяху с огнем и разжигание его пламени. Мы разработали различные тренинги даже для этой проблемы», — сказал контр-адмирал (цитата по Tasnim).
Что именно предполагают разработанные сценарии, он не уточнил. Контр-адмирал также не сообщил, в каких конкретно случаях эти сценарии будут задействованы.
1 октября Иран запустил в сторону Израиля более 180 баллистических ракет. Один человек погиб, как минимум двое пострадали. Иран назвал атаку ответом на убийство генсека «Хезболлы» Хасана Насраллы. Израиль заявил о подготовке ответного удара. После этого ряд западных СМИ со ссылкой на израильских чиновников сообщали, что власти Израиля рассматривают сценарий удара по критически важной инфраструктуре Ирана, включая ядерные объекты.