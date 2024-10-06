«Отнестись с пониманием»: в МВД обратились к казахстанцам

Алекешев отметил, что полицейские продолжают обеспечивать правопорядок и общественную безопасность. По его словам, более 33 тысяч сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии несут службу в круглосуточном режиме. В этой связи он обратился к казахстанцам.
«Уважаемые граждане, МВД обращается к гражданам отнестись с пониманием к законным требованиям сотрудников полиции. В случае нарушения общественного порядка необходимо обращаться в дежурные части органов внутренних дел либо по телефону 102», — отметил спикер.
В целом, по его данным, общественная обстановка в стране стабильная. Каких-либо грубых нарушений общественного порядка не зарегистрировано. Продолжается визуальный контроль улиц и мест голосования с использованием камер видеонаблюдения центров оперативного управления МВД.