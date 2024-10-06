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«Отнестись с пониманием»: в МВД обратились к казахстанцам

Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев в СЦК рассказал, имеются ли факты нарушения общественного порядка в день референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Алекешев отметил, что полицейские продолжают обеспечивать правопорядок и общественную безопасность. По его словам, более 33 тысяч сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии несут службу в круглосуточном режиме. В этой связи он обратился к казахстанцам.

«Уважаемые граждане, МВД обращается к гражданам отнестись с пониманием к законным требованиям сотрудников полиции. В случае нарушения общественного порядка необходимо обращаться в дежурные части органов внутренних дел либо по телефону 102», — отметил спикер.

В целом, по его данным, общественная обстановка в стране стабильная. Каких-либо грубых нарушений общественного порядка не зарегистрировано. Продолжается визуальный контроль улиц и мест голосования с использованием камер видеонаблюдения центров оперативного управления МВД.