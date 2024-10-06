«Отнестись с пониманием»: в МВД обратились к казахстанцам

Алекешев отметил, что полицейские продолжают обеспечивать правопорядок и общественную безопасность. По его словам, более 33 тысяч сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии несут службу в круглосуточном режиме. В этой связи он обратился к казахстанцам.