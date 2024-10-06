Референдум по АЭС в Казахстане признан ШОС открытым и легитимным

От миссии аккредитовано 13 наблюдателей — представители избирательных, законодательных органов, дипломатические работники государств-членов ШОС.
Как отметил Глава миссии, заместитель Генерального секретаря ШОС Олег Копылов, созданы все необходимые условия для мониторинга процесса референдума, предоставлена исчерпывающая информация, никаких нареканий нет.
«Мы расцениваем приглашением международных наблюдателей как стремление Астаны обеспечить максимальную открытость, прозрачность и демократичность референдума. Накануне референдума члены миссии посетили ряд участковых комиссий референдума, расположенных в Астане и Акмолинской области, для ознакомления готовности к референдуму, провели встречи с Центральной комиссией по проведению референдума, встречались с коллегами из соседних миссий СНГ. Референдум еще идет, но уже сейчас можно сказать, что референдум проходит в атмосфере открытости и прозрачности, с активным участием гражданского общества и созданием максимально благоприятных условий для граждан. Полагаем, что республиканский референдум проходит в соответствии с действующим законодательством и принятыми Республикой Казахстан международными обязательствами. Считаем, что референдум по вопросам строительства АЭС в Казахстане является открытым, свободным и легитимным» Олег Копылов.
В свою очередь член ЦИК РФ Антон Лопатин отметил, что с утра наблюдается активность избирателей, что также подчеркивает открытость и легитимность проходящего референдума.