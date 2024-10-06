Референдум по АЭС в Казахстане признан ШОС открытым и легитимным

«Мы расцениваем приглашением международных наблюдателей как стремление Астаны обеспечить максимальную открытость, прозрачность и демократичность референдума. Накануне референдума члены миссии посетили ряд участковых комиссий референдума, расположенных в Астане и Акмолинской области, для ознакомления готовности к референдуму, провели встречи с Центральной комиссией по проведению референдума, встречались с коллегами из соседних миссий СНГ. Референдум еще идет, но уже сейчас можно сказать, что референдум проходит в атмосфере открытости и прозрачности, с активным участием гражданского общества и созданием максимально благоприятных условий для граждан. Полагаем, что республиканский референдум проходит в соответствии с действующим законодательством и принятыми Республикой Казахстан международными обязательствами. Считаем, что референдум по вопросам строительства АЭС в Казахстане является открытым, свободным и легитимным» Олег Копылов.