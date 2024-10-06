Заседание Совета глав государств СНГ состоится 8 октября

Главы государств Содружества Независимых Государств (СНГ) встретятся в Москве 8 октября. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на информацию исполкома СНГ.
Планируется, что во время встречи главы государств обсудят взаимодействие в рамках СНГ, примут решение о председательстве в СНГ в 2025 году.
Также обсудят работу Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ по укреплению интеграционного сотрудничества и другие вопросы повестки дня.
Главы государств подпишут решения об объявлении культурных столиц Содружества на ближайшие три года, примут поправки в ряд документов, касающихся взаимодействия в правовой области, а также сфере обеспечения безопасности.
Ожидается, что на заседании будет принят также ряд заявлений глав государств — участников Содружества Независимых Государств.