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Заседание Совета глав государств СНГ состоится 8 октября

Лидеры стран примут поправки в ряд документов в сферах права и обеспечения безопасности.

Главы государств Содружества Независимых Государств (СНГ) встретятся в Москве 8 октября. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на информацию исполкома СНГ.

Планируется, что во время встречи главы государств обсудят взаимодействие в рамках СНГ, примут решение о председательстве в СНГ в 2025 году.

Также обсудят работу Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ по укреплению интеграционного сотрудничества и другие вопросы повестки дня.

Главы государств подпишут решения об объявлении культурных столиц Содружества на ближайшие три года, примут поправки в ряд документов, касающихся взаимодействия в правовой области, а также сфере обеспечения безопасности.

Ожидается, что на заседании будет принят также ряд заявлений глав государств — участников Содружества Независимых Государств.

СНГ