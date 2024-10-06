Избиратели могут попросить предоставить мобильную урну для голосования

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. С понедельника, 7 октября, избиратели могут подать заявление, чтобы проголосовать на президентских выборах и референдуме не на избирательном участке по месту жительства или прописки, а по месту нахождения 20 октября, сообщили в Центризбиркоме страны.
«Согласно действующему законодательству, гражданин Молдовы, который в силу болезни или любых других уважительных причин, не может прийти на свой избирательный участок в день выборов, может попросить электоральное бюро предоставить мобильную урну», — говорится в сообщении ЦИК.
Как подчеркнули в Центризбиркоме, заявление должно быть составлено в письменном виде не ранее, чем за две недели до дня голосования. Его можно подавать до 18.00 19 октября. В день выборов такие просьбы будут приниматься до 14.00, но только при наличии медицинской справки.
В устной форме попросить предоставить мобильную урну могут только люди, лишенные зрения и слабовидящие.
Указанные выше категории граждан будут голосовать на основании избирательных списков, составленных электоральным бюро после получения всех заявлений.