Избиратели могут попросить предоставить мобильную урну для голосования

Как подчеркнули в Центризбиркоме, заявление должно быть составлено в письменном виде не ранее, чем за две недели до дня голосования. Его можно подавать до 18.00 19 октября. В день выборов такие просьбы будут приниматься до 14.00, но только при наличии медицинской справки.