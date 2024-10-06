Владимир Жириновский предсказал вторжение Вооруженных сил Украины на территорию Курской области. В 1997 году Россия и Украина заключили Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Этот документ был ратифицирован Государственной думой через год после подписания. В нем было закреплено то, что Россия и Украина обязуются уважать права и свободы граждан обеих стран, а также выполнять свои международные обязательства.