Пять предсказаний Жириновского: о чем заранее знал российский политик

Депутат Государственной думы Евгений Федоров объяснил успешность прогнозов лидера ЛДПР Владимира Жириновского его опытом и тем, что политик не боялся о них говорить. Какие события заранее спрогнозировал российский политик — в материале «Вечерней Москвы».
В 2019 году, еще до начала специальной военной операции на Украине, Владимир Жириновский заявлял, что президентское голосование, на котором одержал победу Владимир Зеленский, станет последним для этой страны.
Кроме того, он был уверен, что Украина лишится части своих территорий и несколько ее областей войдут в состав России. Жириновский спрогнозировал, что российскими станут Херсон, Николаев, Запорожье, Луганск, Днепропетровск, Харьков, Одесса. Там абсолютно русское население, которое никогда никакого отношения к Украине не имело, объяснял политик.
Также в марте 2014 года он напомнил, что пять регионов на западе Украины были польскими землями и скоро туда вернутся.
Владимир Жириновский предсказал вторжение Вооруженных сил Украины на территорию Курской области. В 1997 году Россия и Украина заключили Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Этот документ был ратифицирован Государственной думой через год после подписания. В нем было закреплено то, что Россия и Украина обязуются уважать права и свободы граждан обеих стран, а также выполнять свои международные обязательства.
Жириновский выступил против подписания документа, назвав его антироссийским актом. Он сравнил его с событиями декабря 1991 года, когда Верховный Совет ратифицировал договор о создании СНГ. Жириновский напомнил, что и тогда ЛДПР не голосовала за этот документ.
«Удар по имиджу США»: отведет ли война Израиля и Ирана внимание Запада от Украины.
Политик тогда сказал, что российские власти совершили четвертый раздел российского государства. Украина войдет в НАТО, и натовские войска будут стоять под Курском и Смоленском, предположил он.
Также Жириновский предсказал события, произошедшие на Ближнем Востоке. В этом регионе, говорил он, развернутся такие события, что все вообще забудут, что такое Украина. Дело идет о третьей мировой войне. И Иран — это не Вьетнам, не Корея, не Косово. Здесь будут самые страшные события, заявил Жириновский.
Владимир Жириновский был уверен, что миллионы американцев будут эвакуироваться в Сибирь из-за межнациональных конфликтов в США. Политик считал, что это вызовет распад Соединенных Штатов Америки по аналогии с развалом СССР в 1991 году. По его мнению, Советский Союз распался, потому что «русские подкармливали национальные окраины», и то же самое происходит в США.
— Там нет национальных окраин, но там есть афроамериканцы, мексиканцы, небелое население, в общем, которое уже диктует свою волю. А белым все больше запрещают говорить о своих правах, своей культуре, своей истории. Их, по сути, просто отменяют в США, — заявил он.
Жириновский отметил, что на данный момент белые американцы составляют большинство населения, но через десять лет они могут стать меньшинством и столкнутся с дискриминацией. Они начнут выезжать в Канаду, Австралию и другие регионы мира. А Россию попросят поселить несколько миллионов американцев где-нибудь в Сибири.
Вне зоны контроля ПВО: чем опасны ракеты JSOW, которые Байден планирует передать Киеву.
Если миллионы граждан США уедут из страны, то Штаты рухнут, потому что после отъезда белых американцев общество не сможет поддерживать высокий уровень жизни и развития, объяснял политик.
Еще в середине 2000-х Жириновский сказал, что Крымский полуостров станет российским регионом. Тогда политик откровенно называл Украину «недогосударством» и считал, что нужно вернуть исконно русские области, которые вошли в состав другой страны.
Политик был уверен, что семь областей скоро снова станут русскими, а Европа исчезнет. Россия всех победит и к 2030 году станет государством № 1, говорил Жириновский.
Кроме того, он спрогнозировал третью мировую войну с Соединенными Штатами, из которой Россия выйдет победителем. Также он предсказывал, что РФ останется крупнейшим европейским государством и никто уже не сможет ей угрожать.