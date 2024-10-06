NYT: Трамп в 2017 году интересовался отношением Путина к поставкам оружия Киеву

Дональд Трамп почерпнул свои негативные взгляды на Украину у президента России Владимира Путина, заявила NYT. По данным газеты, во время их первой личной встречи в 2017 году российский лидер убедил американского коллегу в коррумпированности Киева и в том, что украинские власти поддерживают демократов. Для этого он якобы применил свои навыки разведчика, а Трамп, хоть и был «вооружен воинственными тезисами», не дал ему отпор.