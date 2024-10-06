Как казахстанцы за рубежом голосовали на референдуме по строительству АЭС

«Как отметили главы миссий, республиканский референдум проходит в соответствии с действующим законодательством и международными обязательствами РК. По их мнению, референдум является открытым, свободным и легитимным, ни одного нарушения на участках ими не выявлено. К тому же, международные наблюдатели особо подчеркивают высокую активность наших избирателей. Проведение референдума освещают более 200 иностранных журналистов», — рассказал замминистра иностранных дел Роман Василенко.