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Как казахстанцы за рубежом голосовали на референдуме по строительству АЭС

Явка казахстанцев за границей на избирательные участки составила 59,79 процента. В ЦИК рассказали о ходе голосования за рубежом, в том числе в Украине, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews

Более семи тысяч граждан Казахстана уже проголосовали за рубежом, завершили работу 13 участков. Ещё 60 участков продолжают работу в странах Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока, Европы, Южной Америки и США.

В Сан-Фрациско участок для голосования откроется в 20:00 по времени Астаны.

«Как отметили главы миссий, республиканский референдум проходит в соответствии с действующим законодательством и международными обязательствами РК. По их мнению, референдум является открытым, свободным и легитимным, ни одного нарушения на участках ими не выявлено. К тому же, международные наблюдатели особо подчеркивают высокую активность наших избирателей. Проведение референдума освещают более 200 иностранных журналистов», — рассказал замминистра иностранных дел Роман Василенко.

Лишь на Украине избирательные участки открыть не было возможности, сообщил спикер. Там на сегодня находятся 150 граждан Казахстана.

Напомним, при загранучреждениях РК в 59 иностранных государствах образованы 74 участковые комиссии референдума с общим количеством избирателей 12 307 человек.