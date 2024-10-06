Эксперт рассказал о последствиях возможной победы Санду на выборах

«До выборов остается две недели, уже сейчас видно, что власти намерены наплевать на все демократические условности и сохранить за Санду президентский пост. Если это произойдет, от легитимности этой власти не останется и следа. Это не убережет Молдову от внутриполитического кризиса, а только будет провоцировать рост нестабильности в регионе».