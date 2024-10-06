Голосование на референдуме по АЭС завершилось в Казахстане

Впервые из-за перевода времени все избирательные участки в Казахстане закрылись в одно время — в 20.00. Начался подсчет голосов. Далее Центризбирком подведет предварительные итоги.
На референдуме казахстанцы должны были решить, нужна стране атомная электростанция или нет. Звучит вопрос, выдвигаемый на референдум, так — «Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?».
Казахстанцы могли выбрать один из двух ответов: «да» или «нет» и поставить напротив галочку или крестик. Согласно последним данным, к 18.00 более 60% казахстанцев уже проголосовали на референдуме.