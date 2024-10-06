Новый посол России в Молдове приступил к своим обязанностям

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. Чрезвычайный и полномочный посол России в Молдов Олег Озеров официально начал свою дипломатическую миссию в Кишиневе, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу посольства.
По данным посольства, он уже прибыл в Кишинев и посетил несколько мест.
«Олег Борисович Озеров возложил цветы к памятнику молдавскому государю Штефану Великому, памятнику Александру Пушкину в Кишиневе и мемориалу “Вечность”, где покоятся павшие при освобождении Молдовы советские воины. Он также посетил Свято-Георгиевский храм в Кишиневе, приняв участие в воскресной службе».
В храме он пообщался с прихожанами, и заявил, что «спех дипломатической миссии — это любить страну, в которой работаешь. Вера, любовь и братские отношения помогут нам решить любые задачи».
Напомним, Олег Озеров 10 сентября был назначен чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Молдова указом президента РФ Владимира Путина. Также лидер РФ освободил от обязанностей прошлого посла России Олега Васнецова, который занимал эту должность с 2018 года.