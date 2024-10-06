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СМИ узнали о новом плане Байдена по Украине перед уходом с поста президента

Президент США Джо Байден предпримет последнюю попытку заручиться поддержкой для Украины перед возможной победой Дональда Трампа на 60-х выборах нового американского лидера 5 ноября. Об этом 6 октября сообщило издание The Conversation.

Источник: Reuters

Поскольку до конца полномочий Байдена осталось несколько недель, он планирует оставить прочную политическую основу для кандидата от Демократической партии Камалы Харрис.

По данным издания, Байден намерен перед отставкой сделать публичное заявление о том, что США всегда будут поддерживать Украину и по-прежнему считают ее «главным приоритетом». Кроме того, президент хочет подкрепить позицию помощью. Для этого он уже приказал министерству обороны США выделить Украине все предназначенные средства до конца его срока.

Ранее, 28 сентября, газета The Wall Street Journal писала, что Байден отказывается от своих обещаний в отношении Украины и имеет собственную «стратегию победы», которую не разглашает. Предполагалось, что американский лидер мог изменить свой выбор после переговоров 26 сентября с президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая.

25 сентября Байден поручил выделить новый пакет военной помощи Украине в размере до $375 млн. В документе, опубликованном на сайте Белого дома, указано, что он «делегировал свои полномочия» госсекретарю США Энтони Блинкену по вопросам расходов минобороны страны в рамках «Закона об иностранной помощи».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Байден Джо