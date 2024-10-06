СМИ узнали о новом плане Байдена по Украине перед уходом с поста президента

Поскольку до конца полномочий Байдена осталось несколько недель, он планирует оставить прочную политическую основу для кандидата от Демократической партии Камалы Харрис.
Ранее, 28 сентября, газета The Wall Street Journal писала, что Байден отказывается от своих обещаний в отношении Украины и имеет собственную «стратегию победы», которую не разглашает. Предполагалось, что американский лидер мог изменить свой выбор после переговоров 26 сентября с президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая.
25 сентября Байден поручил выделить новый пакет военной помощи Украине в размере до $375 млн. В документе, опубликованном на сайте Белого дома, указано, что он «делегировал свои полномочия» госсекретарю США Энтони Блинкену по вопросам расходов минобороны страны в рамках «Закона об иностранной помощи».
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.