СМИ узнали о новом плане Байдена по Украине перед уходом с поста президента

По данным издания, Байден намерен перед отставкой сделать публичное заявление о том, что США всегда будут поддерживать Украину и по-прежнему считают ее «главным приоритетом». Кроме того, президент хочет подкрепить позицию помощью. Для этого он уже приказал министерству обороны США выделить Украине все предназначенные средства до конца его срока.