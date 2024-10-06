«Общество политически выросло»: эксперт высказался о ходе проведения референдума в Казахстане

«К слову, президент Касым-Жомарт Токаев поделился с журналистами своим видением о строительстве АЭС в случае положительного исхода голосования. Он подчеркнул, что сначала правительство Казахстана проведет тщательный анализ и начнет переговоры с рассматриваемыми партнерами. По мнению главы государства, строительство АЭС в Казахстане должно осуществляться международным консорциумом, включающим ведущие мировые компании с передовыми технологиями в области ядерной энергетики. Сегодняшний день можно назвать историческим для Казахстана. На участках царит спокойная атмосфера, люди приходят с хорошим настроением, многие с нетерпением ждали начала голосования», — пишет Полетаев.