«Общество политически выросло»: эксперт высказался о ходе проведения референдума в Казахстане

Как пишет Полетаев, в Казахстане открыто более 10 тыс. избирательных участков, где трудятся свыше 70 тыс. членов комиссий. Воинские части и вахтовые поселки начали голосование с 6 утра, а остальные участки — с 7. В 59 странах для казахстанцев было организовано 74 участка.
«Самая важная часть — подсчет голосов — стартует в 20:00, а результаты будут известны в течение недели. Согласно закону о референдуме, голосование признают состоявшимся, если в нем примет участие более 50% избирателей. По состоянию на 1 июля 2024 г., в реестр избирателей включены 12 176 968 граждан», — напомнил эксперт.
Как отмечает политолог, на референдуме по строительству АЭС в Казахстане задействованы 177 международных наблюдателей из 30 стран и международных организаций, таких как СНГ, ШОС, ОТГ и СВМДА.
Кроме того, за процессом голосования следят представители центральных избирательных органов 14 государств, включая председателей ЦИК Азербайджана, Беларуси, Таджикистана и Узбекистана.
Вдобавок министерство иностранных дел Казахстана аккредитовало 200 иностранных журналистов из 37 стран, которые будут внимательно наблюдать и освещать ход референдума на международной арене.
«К слову, президент Касым-Жомарт Токаев поделился с журналистами своим видением о строительстве АЭС в случае положительного исхода голосования. Он подчеркнул, что сначала правительство Казахстана проведет тщательный анализ и начнет переговоры с рассматриваемыми партнерами. По мнению главы государства, строительство АЭС в Казахстане должно осуществляться международным консорциумом, включающим ведущие мировые компании с передовыми технологиями в области ядерной энергетики. Сегодняшний день можно назвать историческим для Казахстана. На участках царит спокойная атмосфера, люди приходят с хорошим настроением, многие с нетерпением ждали начала голосования», — пишет Полетаев.
Он также отметил, что, по данным ЦИКа по состоянию на 10:00, в референдуме проголосовало 17,79% избирателей от общего количества граждан, включенных в списки. Самые высокие явки отмечены в Карагандинской области — 30,63%, в Астане — 24,08%, в Кызылординской области — 20,91%, в Шымкенте — 19,56% и в Актюбинской области — 19,21%. «Активное участие граждан в референдуме открыто демонстрирует то, насколько политически выросло общество», — заключил Полетаев.