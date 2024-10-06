Более 7 тысяч казахстанцев за рубежом уже проголосовали на референдуме

По состоянию на 19.00 час. сегодняшнего дня за рубежом завершило работу 13 участковых комиссий референдума и проголосовало более 7358 граждан Казахстана (59,79% явка).
Продолжают работу 60 участков. В частности, в странах Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока, Европы, Южной Америки и США. Еще 1 участок в городе Сан-Фрациско откроется в 20.00 час. по времени Астаны.
При загранучреждениях РК в 59 иностранных государствах образованы 74 участковые комиссии референдума с общим количеством избирателей 12 307 человек.
В Центре содействия международным наблюдателям в Астане сегодня состоялась серия брифингов с участием наблюдателей от международных организаций: ШОС, ОТГ и СВМДА.
Как отметили главы миссий, республиканский референдум проходит в соответствии с действующим законодательством и международными обязательствами РК. По их мнению, референдум является открытым, свободным и легитимным, ни одного нарушения на участках ими не было выявлено.
К тому же, международные наблюдатели особо подчеркивают высокую активность наших избирателей.
Кроме того, как известно проведение референдума освещают более 200 иностранных журналистов.