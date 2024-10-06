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Более 7 тысяч казахстанцев за рубежом уже проголосовали на референдуме

Заместитель министра иностранных дел Роман Василенко на брифинге в Центральной комиссии референдума 6 октября 2024 года озвучил данные по голосованию граждан Казахстана за рубежом, передает DKnews.kz.

Источник: Gov

По состоянию на 19.00 час. сегодняшнего дня за рубежом завершило работу 13 участковых комиссий референдума и проголосовало более 7358 граждан Казахстана (59,79% явка).

Продолжают работу 60 участков. В частности, в странах Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока, Европы, Южной Америки и США. Еще 1 участок в городе Сан-Фрациско откроется в 20.00 час. по времени Астаны.

При загранучреждениях РК в 59 иностранных государствах образованы 74 участковые комиссии референдума с общим количеством избирателей 12 307 человек.

В Центре содействия международным наблюдателям в Астане сегодня состоялась серия брифингов с участием наблюдателей от международных организаций: ШОС, ОТГ и СВМДА.

Как отметили главы миссий, республиканский референдум проходит в соответствии с действующим законодательством и международными обязательствами РК. По их мнению, референдум является открытым, свободным и легитимным, ни одного нарушения на участках ими не было выявлено.

К тому же, международные наблюдатели особо подчеркивают высокую активность наших избирателей.

Кроме того, как известно проведение референдума освещают более 200 иностранных журналистов.