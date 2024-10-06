Нарушений общественного порядка ни на одном из участков референдума не допущено — МВД РК

Как отметил начальник Управления службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры РК Бекжан Караманов, органами прокуратуры обеспечено соблюдение законности в ходе подготовки и проведения республиканского референдума. По его словам, всего в день голосования установлено два нарушения, которые касались фактов незаконного опроса и незаконной агитации. Во всех случаях граждане признали вину и на них наложены административные штрафы.