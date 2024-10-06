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«Запад уже смеется»: в Киеве признали горькую правду о Курской области

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Западные страны уже смеются над стремлением ВСУ перехватить инициативу в конфликте своими действиями в Курской области, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*.

Источник: © РИА Новости

«Войны ведутся по законам войны, а не по сценариям для фильмов. Запад уже смеяться стал», — пожаловался он.

По словам офицера, продолжение боевых действий в курском приграничье не имеет никакой стратегической ценности. Россия, отметил он, не перебросила свои основные силы из Донбасса, а именно в этом, на его взгляд, и заключалась главная цель ВСУ.

«Пришли, задачу не выполнили, придется назад отойти», — признал Стариков.

Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских ВС Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.

По данным на 6 октября, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 20 800 военнослужащих и 136 танков.

В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.