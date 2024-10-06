Маск: США настанет конец в случае победы Камалы Харрис

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Илон Маск считает, что Соединенным Штатам придет конец, если на президентских выборах в ноябре победу одержит кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис.
«Это был бы конец Америки», — написал он в X (ранее Twitter). Таким образом миллиардер прокомментировал публикацию, в которой утверждалось, что в случае победы демократов США превратятся в «однопартийное социалистическое государство».
Маск начал открыто поддерживать баллотирующегося в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в предвыборной борьбе после июльского покушения на республиканца. Позднее Трамп дал Маску интервью на площадке X, которое, по заявлению предпринимателя, собрало более 1 млрд просмотров.
5 октября миллиардер присоединился к митингу Трампа в Батлере и заявил, что победа республиканца необходима, чтобы сохранить в США конституцию и демократию.