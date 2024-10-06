Нидерланды выделят 400 миллионов евро на разработку БПЛА для Украины

В воскресенье глава минобороны Нидерландов сообщил, что побывал с визитом в Киеве и Харькове.
«Нидерланды будут продолжать играть ведущую роль в поддержке Украины и выделят около 400 миллионов евро на план действий по использованию дронов», — говорится в заявлении Брекелманса, распространенном на сайте министерства обороны.
По его словам, в рамках этого плана Нидерланды и Украина будут совместно работать над разработкой современных беспилотников и ускорением производства успешных прототипов. Почти половина из них будет разработана в Нидерландах.
С начала российской спецоперации Нидерланды уже поставили Украине 60 танков Т-72, более 200 боевых машин пехоты YPR различных типов, около 100 танков Leopard 1 вместе с Данией и Германией, восемь артиллерийских установок PzH2000, два зенитно-ракетных комплекса Patriot, более 500 дронов, а также ракеты, минометы, винтовки, пулеметы и различные типы боеприпасов. Кроме того, Гаага обещала передать Киеву 24 истребителя F-16.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.