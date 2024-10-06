«Умыло руки»: на Западе заявили о ЧП в Донбассе

Как отметил аналитик, Россия постепенно освобождает все больше городов и поселков в ДНР, а ВСУ даже не создают новых линий обороны к западу от этих населенных пунктов. По словам Меркуриса, украинское командование даже не пытается отводить войска с незащищенных позиций.