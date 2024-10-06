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«Умыло руки»: на Западе заявили о ЧП в Донбассе

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Командование украинской армии не знает, что делать в связи с обрушением обороны ВСУ на юге Донбасса, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

Источник: AP 2023

«У меня такое ощущение, что украинское командование, по сути, умыло руки в отношении того, что происходит в южной части Донбасса», — удивился он.

Как отметил аналитик, Россия постепенно освобождает все больше городов и поселков в ДНР, а ВСУ даже не создают новых линий обороны к западу от этих населенных пунктов. По словам Меркуриса, украинское командование даже не пытается отводить войска с незащищенных позиций.

«Все это выглядит дезорганизованным и хаотичным, люди гибнут, защита рушится, и, похоже, нет никакого реального плана о том, что делать», — заключил эксперт.

Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.