Результаты предварительного exit poll по референдуму

Как сообщил МИД Казахстана, к полуночи (по времени Астаны) за рубежом завершили работу 69 участковых комиссий референдума и проголосовали 9561 гражданин Казахстана. Продолжают работу участки в городах Вашингтон, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Оттава и Бразилиа.