Результаты предварительного exit poll по референдуму

Институт комплексных социальных исследований провел опрос по заказу агентства «Хабар», всего опросом охватили 283 тысячи 519 граждан.
По результатам 69,8% высказались за, 30,2% высказались против строительства АЭС.
О результатах рассказал аналитик частного фонда «Институт комплексных социальных исследований» Алибек Тажибаев.
Экзитполл — это процедура опроса граждан социологическими службами на выходе из избирательных участков после голосования.
Напомним, 6 октября в Казахстане проходил референдум по строительству АЭС. Явка избирателей составила 67,3%.
Единственный вопрос в бюллетене — «Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?».
Голосование прошлое не только в Казахстане, но и за рубежом.
Как сообщил МИД Казахстана, к полуночи (по времени Астаны) за рубежом завершили работу 69 участковых комиссий референдума и проголосовали 9561 гражданин Казахстана. Продолжают работу участки в городах Вашингтон, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Оттава и Бразилиа.