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Результаты предварительного exit poll по референдуму

АСТАНА, 7 окт — Sputnik. Результаты предварительного exit poll по референдуму по АЭС озвучили на площадке СЦК.

Источник: Shutterstock

Институт комплексных социальных исследований провел опрос по заказу агентства «Хабар», всего опросом охватили 283 тысячи 519 граждан.

По результатам 69,8% высказались за, 30,2% высказались против строительства АЭС.

О результатах рассказал аналитик частного фонда «Институт комплексных социальных исследований» Алибек Тажибаев.

Экзитполл — это процедура опроса граждан социологическими службами на выходе из избирательных участков после голосования.

Напомним, 6 октября в Казахстане проходил референдум по строительству АЭС. Явка избирателей составила 67,3%.

Единственный вопрос в бюллетене — «Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?».

Голосование прошлое не только в Казахстане, но и за рубежом.

Как сообщил МИД Казахстана, к полуночи (по времени Астаны) за рубежом завершили работу 69 участковых комиссий референдума и проголосовали 9561 гражданин Казахстана. Продолжают работу участки в городах Вашингтон, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Оттава и Бразилиа.

энергетика