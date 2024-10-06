СМИ: выступления Трампа становятся более долгими и бессвязными

«Обзор митингов, интервью, заявлений и постов господина Трампа в социальных сетях выявил признаки изменений с тех пор, как он впервые вышел на политическую сцену в 2015 году. Он всегда был непоследовательным и часто далек от правды, но с течением времени его речи стали мрачнее, жестче, длиннее, злее, менее целенаправленными, более похабными и все больше зацикленными на прошлом», — пишет издание.
После того, как 81-летний президент США Джо Байден выбыл из гонки, теперь 78-летний Трамп становится самым возрастным из всех крупных партийных кандидатов в президенты в истории США и в случае победы станет самым возрастным президентом в истории США, отмечает газета.
Байдену было 78 лет и 61 день, когда он вступил в должность в январе 2021 года. Трампу же будет 78 лет и 220 дней в случае вступления в должность 20 января 2025 года.
Предвыборные речи Трампа в этом году длятся в среднем 82 минуты против 45 минут в выборах 2016 года. В его речи негативные слова над позитивными превалируют на 32%, в то время как раньше они превалировали на 21%, что тоже может быть индикатором когнитивных изменений. И почти на 70% чаще Трамп использует ругательства в сравнении с кампанией 2016 года, согласно подсчетам издания.
«Он не соревнуется на том уровне, на котором он соревновался восемь лет назад, в этом нет никаких сомнений… Он потерял шаг. Он утратил способность составлять сильные предложения», — заявил газете Энтони Скарамуччи, работавший в администрации Трампа директором по коммуникациям.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Трамп.