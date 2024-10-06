СМИ: выступления Трампа становятся более долгими и бессвязными

Предвыборные речи Трампа в этом году длятся в среднем 82 минуты против 45 минут в выборах 2016 года. В его речи негативные слова над позитивными превалируют на 32%, в то время как раньше они превалировали на 21%, что тоже может быть индикатором когнитивных изменений. И почти на 70% чаще Трамп использует ругательства в сравнении с кампанией 2016 года, согласно подсчетам издания.