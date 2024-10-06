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Власти Грузии опровергли планы создать конфедерацию с Абхазией и Южной Осетией

Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе сообщил, что власти Грузии не намерены признавать независимость Абхазии и Южной Осетии и становиться конфедерацией.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в сети распространились сообщения о том, власти страны планируют решить территориальные споры путем создания объединения.

«Грузия никогда не поставит под сомнение вопрос целостности страны! Идея единой Грузии, это наша грузинская мечта, которая обязательно сбудется», — написал Мамука Мдинарадзе в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Информация о возможном создании конфедерации стала распространяться весной 2024 года, когда в сети было опубликована запись с встречи депутата «Грузинской мечты» Гии Вольского с бизнесменом Давидом Хидашели. Оппозиционная партия «Дроа» утверждала, что они обсуждали в том числе вопрос признания Абхазии и Южной Осетии.

Абхазия и Южная Осетия провозгласили независимость в 1990-е годы. В 2008 году после пятидневной войны независимость республик признала Россия. Позже аналогичные суверенитет Абхазии и Южной Осетии поддержали Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия. Власти Грузии неоднократно заявляли о намерении вернуть республики в состав страны.