Власти Грузии опровергли планы создать конфедерацию с Абхазией и Южной Осетией

Информация о возможном создании конфедерации стала распространяться весной 2024 года, когда в сети было опубликована запись с встречи депутата «Грузинской мечты» Гии Вольского с бизнесменом Давидом Хидашели. Оппозиционная партия «Дроа» утверждала, что они обсуждали в том числе вопрос признания Абхазии и Южной Осетии.