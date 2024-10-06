Война в Газе и Ливане не в интересах Израиля, заявил Макрон

«Президент республики сообщил премьер-министру Израиля (Биньямину Нетаньяху) о своей убежденности в том, что время прекращения огня пришло. Поставки оружия, продление войны в секторе Газа и ее распространение на Ливан не могут обеспечить безопасность, на которую рассчитывают израильтяне и все жители региона. Мы должны немедленно предпринять решительные усилия для разработки политических решений, необходимых для безопасности Израиля и всего Ближнего Востока», — сообщается в коммюнике Елисейского дворца.