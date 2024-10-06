Война в Газе и Ливане не в интересах Израиля, заявил Макрон

«Президент республики сообщил премьер-министру Израиля (Биньямину Нетаньяху) о своей убежденности в том, что время прекращения огня пришло. Поставки оружия, продление войны в секторе Газа и ее распространение на Ливан не могут обеспечить безопасность, на которую рассчитывают израильтяне и все жители региона. Мы должны немедленно предпринять решительные усилия для разработки политических решений, необходимых для безопасности Израиля и всего Ближнего Востока», — сообщается в коммюнике Елисейского дворца.
При этом Макрон заверил Нетаньяху в неизменной поддержке и солидарности Франции, «уважении и дружбе» между двумя странами и «стремлении понять друг друга».
Накануне Макрон выступил за прекращение поставок оружия Израилю, которое используется для ведения боевых действий в секторе Газа, назвав такой шаг приоритетом для урегулирования ситуации в регионе.
Позже израильский премьер назвал предложения об оружейном эмбарго «позором» и выразил уверенность, что Израиль одержит победу над проиранскими силами в регионе без помощи тех стран Запада, в которых говорят о необходимости ввести эмбарго на поставки оружия еврейскому государству. В Елисейском дворце сочли такие заявления израильского премьера слишком резкими.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил «Хезболлах» на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, «Хезболлах» ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых «Хезболлах» год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.