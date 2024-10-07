Вучич заявил об ухудшении дел Запада на Украине из-за эскалации на Ближнем Востоке

«Имейте в виду, что ситуация на Украине продолжит все сильнее ухудшаться для Запада, если будет развиваться конфликт на Ближнем Востоке, так как финансовые вложения в Ближний Восток будут в 10 раз больше, чтобы сохранить и защитить Израиль. Это облегчит русским возможное продвижение, что бы об этом ни говорилось. Знаете, там трудно разговаривать с серьезными людьми, потому что все превратилось в настроения болельщиков. Все сводится к “один должен победить, нет, другой должен победить”. Я больше не могу слушать эту глупость», — заявил Вучич.