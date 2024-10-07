Kan: США предложили Израилю компенсацию за отказ атаковать объекты Ирана

По данным источников, американские и израильские чиновники обсуждали этот вопрос на переговорах.
Неназванный израильский чиновник в разговоре с Kan заявил, что Израиль «всегда принимает во внимание позицию США», однако «сделает все необходимое для защиты граждан и безопасности страны». Какие именно объекты Ирана США призывали не атаковать, не уточняется. Президент США Джо Байден в конце минувшей недели говорил, что не советует израильским властям наносить удар по нефтяным объектам Ирана.
Телеканал CNN сообщал, что израильские власти не дали администрации США гарантий, что не будут атаковать объекты ядерной инфраструктуры Ирана. Тем временем министр обороны Израиля Йоав Галант говорил, что в качестве цели для атаки «обсуждаются все варианты». Израиль рассматривает удары по энергетическим и ядерным объектам Тегерана в ответ на иранскую ракетную атаку 1 октября.