Kan: США предложили Израилю компенсацию за отказ атаковать объекты Ирана

Неназванный израильский чиновник в разговоре с Kan заявил, что Израиль «всегда принимает во внимание позицию США», однако «сделает все необходимое для защиты граждан и безопасности страны». Какие именно объекты Ирана США призывали не атаковать, не уточняется. Президент США Джо Байден в конце минувшей недели говорил, что не советует израильским властям наносить удар по нефтяным объектам Ирана.