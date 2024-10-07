Дмитрий Демешин поздравил президента с днём рождения

Губернатор Хабаровского края в своих социальных сетях поздравил национального лидера Владимира Владимировича Путина с его днём рождения. В понедельник, 7 октября, президенту России исполняется 72 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— От имени жителей Хабаровского края, от себя лично искренне поздравляю президента России! — написал Дмитрий Демешин. — Владимир Владимирович служит примером истинной государственной мудрости и патриотизма для каждого россиянина. Под его руководством наше Отечество уверенно развивается во всех сферах: от технологического суверенитета до социального благополучия граждан. Благодаря ему Россию уважают международные партнёры и опасаются недоброжелатели.
Губернатор Хабаровского края напомнил о безусловной поддержке жителей нашего региона, как и всей России, которую люди оказали главе государства в марте этого года на выборах. Это демонстрирует поддержку народом проводимой политики и правильности курса.
— Мы благодарим президента России за неослабевающее внимание к Дальнему Востоку и Хабаровскому краю. Прорывные решения меняют жизнь миллионов людей к лучшему уже сегодня, открывают перед нами новые перспективы. Желаем Владимиру Владимировичу долгих лет работы во имя нашей Отчизны, новых успехов и реализации всех намеченных планов на благо страны! — подчеркнул Дмитрий Демешин.