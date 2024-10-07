Дмитрий Демешин поздравил президента с днём рождения

— Мы благодарим президента России за неослабевающее внимание к Дальнему Востоку и Хабаровскому краю. Прорывные решения меняют жизнь миллионов людей к лучшему уже сегодня, открывают перед нами новые перспективы. Желаем Владимиру Владимировичу долгих лет работы во имя нашей Отчизны, новых успехов и реализации всех намеченных планов на благо страны! — подчеркнул Дмитрий Демешин.