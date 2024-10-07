«Зеленский — провалившийся лидер провалившегося государства. Он не получает той помощи, о которой просил, его кормят объедками», — поделился мнением экс-разведчик.
По его словам, Зеленский готов идти на любые безумные шаги, чтобы показать всему миру, что он держит ситуацию под контролем.
«Он придумал отчаянный “план”, который попросту называется “Украина победит”. Чтобы Украина победила, необходима определенная помощь Запада. Это все журавль в небе», — отметил Риттер.
В сентябре Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом, чтобы добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России, но Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к запрету для Киева использовать это оружие. В пятницу газета Politico со ссылкой на источники написала, что Джо Байден и его советники не уверены в «плане победы» Зеленского в украинском конфликте.
Ранее Зеленский заявил, что провел все «обязательные разговоры» с западными лидерами во время визита в США. Глава киевского режима утверждает, что в Вашингтоне якобы «было сделано все возможное» для укрепления Украины.