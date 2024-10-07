«Кормят объедками». В США резко высказались об отчаянном плане Зеленского

В сентябре Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом, чтобы добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России, но Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к запрету для Киева использовать это оружие. В пятницу газета Politico со ссылкой на источники написала, что Джо Байден и его советники не уверены в «плане победы» Зеленского в украинском конфликте.