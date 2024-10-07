Олбани
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дипломат предупредила о возможной катастрофе из-за «игры» НАТО

ВЕНА, 7 окт — РИА Новости. «Игра» НАТО может выйти из-под контроля и привести к катастрофе, заявила в интервью РИА Новости исполняющая обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Источник: РИА "Новости"

«На деле НАТО уже давно занимается подготовкой к потенциальному вооруженному столкновению с Россией», — отметила Жданова.

По ее словам, «натовцами одобрены региональные планы “обороны”, сформулированы конкретные задачи для всех военных командований блока», а также обкатываются логистические маршруты переброски войск и вооружений через Атлантику на «восточный фланг».

Кроме того, идет постоянная отработка возможных вариантов конфликта с Россией — от Арктики до Черного моря.

«Попутно предпринимаются весьма провокационные шаги на украинском направлении — неуклонно растет дальность поставляемых ракет, продолжается риторика о возможной отправке натовских войск на Украину (здесь, кстати, снова усердствует Франция). Эта “игра” может выйти из-под контроля и привести к разрастанию конфликта с катастрофическими последствиями. Мы четко предупреждаем об этом на международных дипломатических площадках», — добавила дипломат.

НАТО
дипломатия