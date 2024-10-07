Дипломат предупредила о возможной катастрофе из-за «игры» НАТО

«На деле НАТО уже давно занимается подготовкой к потенциальному вооруженному столкновению с Россией», — отметила Жданова.
По ее словам, «натовцами одобрены региональные планы “обороны”, сформулированы конкретные задачи для всех военных командований блока», а также обкатываются логистические маршруты переброски войск и вооружений через Атлантику на «восточный фланг».
Кроме того, идет постоянная отработка возможных вариантов конфликта с Россией — от Арктики до Черного моря.
«Попутно предпринимаются весьма провокационные шаги на украинском направлении — неуклонно растет дальность поставляемых ракет, продолжается риторика о возможной отправке натовских войск на Украину (здесь, кстати, снова усердствует Франция). Эта “игра” может выйти из-под контроля и привести к разрастанию конфликта с катастрофическими последствиями. Мы четко предупреждаем об этом на международных дипломатических площадках», — добавила дипломат.