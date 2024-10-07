Дипломат предупредила о возможной катастрофе из-за «игры» НАТО

«Попутно предпринимаются весьма провокационные шаги на украинском направлении — неуклонно растет дальность поставляемых ракет, продолжается риторика о возможной отправке натовских войск на Украину (здесь, кстати, снова усердствует Франция). Эта “игра” может выйти из-под контроля и привести к разрастанию конфликта с катастрофическими последствиями. Мы четко предупреждаем об этом на международных дипломатических площадках», — добавила дипломат.