В поселке Горячий Ключ Иркутского района готовят к запуску новые водопроводные сети

Работу в территории района делегация регионального Правительства начала с осмотра хода строительства водопроводных сетей в поселке Горячий Ключ. Напомним, за счет средств областной субсидии в этом году в поселке проложили свыше 2,9 километра сетей водоснабжения на улицах Коммунистическая, Мира, Лесная, установили 10 автоматизированных водоразборных колонок.
Как доложил мэр Иркутского района Леонид Фролов, техническая готовность объекта — 93%. Выполняются работы по подключению водоразборных колонок к электроснабжению, благоустройство территории. Источником водоснабжения является существующий подземный водозабор. Водоснабжение организовано от артезианских скважин с накоплением воды в резервуарах чистой воды, с последующей подачей в сеть поселка через бактерицидные установки с помощью насосной станции второго подъема.
«Поселок Горячий Ключ не был оборудован водоснабжением, здесь была построена только одна ветка до школы. На строительство нового водопровода из областного бюджета было направлено свыше 29 млн рублей. Работы закончены, идет благоустройство, подключение водозаборных колонок. Уже в следующем году люди получат технические возможности для подключения», — прокомментировал министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин.
«Ввод нового водопровода в эксплуатацию позволит обеспечить качественной питьевой водой жителей поселка, это более 500 человек. Услышал, что есть вопросы по тарификации оплаты за воду», — отметил Игорь Кобзев.
В этом году водопроводные сети по региональной ведомственной программе с участием средств областной субсидии строят также в Усолье-Сибирском и в поселке Мегет Ангарского округа. Эти мероприятия, наряду с реализуемыми в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда», способствуют созданию благоприятных условий для жизни и развитию территорий Иркутской области, отмечает пресс-служба главы региона.