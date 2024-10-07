В поселке Горячий Ключ Иркутского района готовят к запуску новые водопроводные сети

«Поселок Горячий Ключ не был оборудован водоснабжением, здесь была построена только одна ветка до школы. На строительство нового водопровода из областного бюджета было направлено свыше 29 млн рублей. Работы закончены, идет благоустройство, подключение водозаборных колонок. Уже в следующем году люди получат технические возможности для подключения», — прокомментировал министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин.