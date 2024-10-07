Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков посетил Иркутск

— В Иркутске можно выделить две проблемы, о которых чаще всего говорят люди: работа управляющих компаний и городской транспорт. Какие-то вопросы можно решить сразу, на месте, другие требуют тщательной проработки на разных уровнях. Тем не менее, их нужно постепенно начинать решать, поэтому мы продолжаем заниматься ситуациями, о которых нам рассказали иркутяне во время встреч.