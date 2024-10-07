«СуперОмск» поздравляет Владимира Путина с днем рождения

Владимир Владимирович родился в 1952 году в Ленинграде. В 1975 году окончил юридический факультет Ленинградского госуниверситета, откуда по распределению направлен на работу в КГБ. В Высшей школе КГБ в Москве прошел шестимесячные курсы переподготовки, после чего обучался на одногодичном факультете Краснознаменного института КГБ по специальности «внешняя разведка», который окончил в 1985 году.