«СуперОмск» поздравляет Владимира Путина с днем рождения

Владимир Владимирович родился в 1952 году в Ленинграде. В 1975 году окончил юридический факультет Ленинградского госуниверситета, откуда по распределению направлен на работу в КГБ. В Высшей школе КГБ в Москве прошел шестимесячные курсы переподготовки, после чего обучался на одногодичном факультете Краснознаменного института КГБ по специальности «внешняя разведка», который окончил в 1985 году.
В период с 1985 по 1990 год Владимир Путин работал по линии внешней разведки в ГДР. В этот период, в 1989 году, отмечен бронзовой медалью «За заслуги перед Национальной народной армией ГДР». В 1990 году завершил командировку и вернулся в Ленинград.
В 1991 году стал председателем Комитета по внешним связям мэрии Ленинграда. В 1994 году назначен первым замом председателя правительства Санкт-Петербурга, сохранив прежнюю должность.
В 1996 году приглашен на работу в Москву на должность заместителя управления делами президента РФ Павла Бородина. В 1997 году Владимир Путин назначен замглавы администрации президента — начальником Главного контрольного управления президента РФ.
В 1998 году назначен первым заместителем руководителя администрации президента, ответственным за работу с регионами. С июля 1998 года — глава ФСБ, а с марта 1999-го — секретарь Совета безопасности РФ.
31 декабря 1999 года Ельцин досрочно ушел в отставку, а Путин стал исполняющим обязанности президента страны.
26 марта 2000 года Владимир Путин избран президентом России. Оставался президентом России два срока подряд — до 2008 года, когда президентом был избран Дмитрий Медведев.
8 мая 2008 года стал председателем Правительства РФ. 4 марта 2012 года снова избран президентом — теперь уже на шестилетний срок. Инаугурация прошла 7 мая.
А 7 мая 2018 года Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России.
«СуперОмск» поздравляет Владимира Владимировича с днем рождения и желает ему благополучия и крепкого здоровья!