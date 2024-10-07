Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

По данным пресс-службы, Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии «высоко ценят последовательную твердую позицию Владимира Путина и его принципиальный настрой на дальнейшее развитие белорусско-российских отношений союзничества и стратегического партнерства, которые способствовали значительной активизации экономической интеграции».