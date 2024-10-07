Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

МИНСК, 7 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении российского лидера Владимира Путина с днем рождения отметил, что Минск ценит позицию РФ, нацеленную на развитие отношений, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
«Ваши глубокое понимание исторической миссии России, личная ответственность за судьбу народа и Отчизны стали надежным залогом укрепления ее государственности и суверенитета, наращивания социально-экономического потенциала и международного авторитета», — говорится в поздравлении.
По данным пресс-службы, Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии «высоко ценят последовательную твердую позицию Владимира Путина и его принципиальный настрой на дальнейшее развитие белорусско-российских отношений союзничества и стратегического партнерства, которые способствовали значительной активизации экономической интеграции».
«Уверен, сообща нам удастся открыть новые горизонты и наметить перспективные направления сотрудничества, отвечающие современным вызовам и обеспечивающие расширение многоплановых связей между нашими странами», — отметил глава белорусского государства.
Лукашенко пожелал Путину доброго здоровья и долголетия, счастья и успехов в государственной деятельности на благо российского народа и России.