Вучич предрек ухудшение ситуации на Украине из-за конфликта на Ближнем Востоке

В сентябре помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт заявил, что предстоящая зима будет трудной для Украины из-за потери генерирующих мощностей, что приведет к отключениям электричества. Он подчеркнул, что США и партнеры продолжат поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Тем не менее, Пайатт предупредил, что даже в лучшем случае мощность Украины может достичь только 15 гигаватт, что на три гигаватта меньше, чем потребуется этой зимой, и это неизбежно приведет к отключениям.