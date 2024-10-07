Лукашенко поздравил Путина с днем рождения, сказав об исторической миссии

Глава государства в поздравлении обратил внимание на то, что глубокое понимание исторической миссии России, личная ответственность за судьбу народа и Отчизны, стали надежным залогом укрепления ее государственности, суверенитета, а также наращивания социально-экономического потенциала, международного авторитета.