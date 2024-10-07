Лукашенко поздравил Путина с днем рождения, сказав об исторической миссии

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 октября, в понедельник, поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и сказал об исторической миссии. Об этом информирует пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении обратил внимание на то, что глубокое понимание исторической миссии России, личная ответственность за судьбу народа и Отчизны, стали надежным залогом укрепления ее государственности, суверенитета, а также наращивания социально-экономического потенциала, международного авторитета.
Президент заявил, что в Беларуси высоко ценят последовательную твердую позицию президента России, а также его принципиальный настрой на дальнейшее развитие белорусско-российских отношения союзничества, стратегического партнерства, способствовавших значительной активизации экономической интеграции.
Лукашенко выразил уверенность в том, что сообща будет возможность открыть новые горизонты, наметить перспективные направления сотрудничества, которые отвечают современным вызовам, а также обеспечивают расширение многоплановых связей между Беларусью и Россией.
Ранее глава МИД Беларуси Рыженков угостил пресс-секретаря Лукашенко Эйсмонт шоколадкой от Дональда Трампа.
Тем временем классный руководитель Александра Лукашенко рассказала о его школьных годах.
Кстати, синоптик Дмитрий Рябов предупредил про сильный ветер и +18 на неделе с 7 по 13 октября в Беларуси: «Среднесуточная температура выше климатической нормы».