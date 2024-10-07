В Башкирии планируют продлить налоговые льготы для IT-компаний

Законопроектом также уточняются условия применения пониженных ставок. Льготой смогут воспользоваться те налогоплательщики, у которых на конец года отсутствует задолженность по налогам и сборам в бюджеты всех уровней. Кроме того, они должны своевременно представить в налоговый орган по месту учета книгу доходов и расходов и расчет доли доходов по тем видам деятельности, которые дают право на льготу. Как и раньше, деятельность в IT-сфере должна приносить компании не менее 70% всех доходов.