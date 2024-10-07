В Башкирии планируют продлить налоговые льготы для IT-компаний

«Речь идет о компаниях, которые занимаются деятельностью в области информационных технологий, разрабатывают компьютерное программное обеспечение, оказывают консультационные и другие сопутствующие услуги, — отметил председатель Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев. — Для них до конца текущего года действуют пониженные ставки налога — 1% с доходов либо 5% с прибыли вместо 6% и 15%, соответственно. Льготный налоговый режим был установлен на три года. Предлагается продлить его до конца 2027-го».
Законопроектом также уточняются условия применения пониженных ставок. Льготой смогут воспользоваться те налогоплательщики, у которых на конец года отсутствует задолженность по налогам и сборам в бюджеты всех уровней. Кроме того, они должны своевременно представить в налоговый орган по месту учета книгу доходов и расходов и расчет доли доходов по тем видам деятельности, которые дают право на льготу. Как и раньше, деятельность в IT-сфере должна приносить компании не менее 70% всех доходов.
Константин Толкачев отметил, что IT-индустрия — одна из самых быстрорастущих отраслей экономики, которая нуждается в государственной поддержке.
По расчетам, выпадающие доходы консолидированного бюджета Башкирии в 2025—2027 годах оцениваются суммой 378 млн рублей, в том числе 122 млн рублей — выпадающие доходы республиканского бюджета. Предполагается, что они будут компенсированы ростом поступлений налога на доходы физических лиц.