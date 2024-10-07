В Челябинске 7 октября начался прием документов от претендентов на пост главы города

Об этом говорится в соответствующем решении гордумы.
Заявление о допуске к участию в конкурсе и другие документы принимаются техническим секретариатом комиссии по 17 октября включительно, в рабочие дни с 9 до 16 часов.
Напомним, 1 октября депутаты Челябинской городской Думы на внеочередном заседании утвердили Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципалитета.
«Заседание комиссии по рассмотрению кандидатур на должность назначено на 7 ноября. По его итогам члены комиссии рекомендуют кандидатов на голосование депутатам», — комментировали тогда в ЧГД.
Выборы нового мэра назначены в связи с тем, что Наталья Котова получила полномочия сенатора РФ от исполнительного органа государственной власти Челябинской области.
Новый состав Челябинской гордумы был избран
Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, достигшие 21 года. Является предпочтительным наличие высшего профессионального образования.