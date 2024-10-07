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В Челябинске 7 октября начался прием документов от претендентов на пост главы города

В Челябинске 7 октября начался прием документов от претендентов на пост главы города, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Об этом говорится в соответствующем решении гордумы.

Заявление о допуске к участию в конкурсе и другие документы принимаются техническим секретариатом комиссии по 17 октября включительно, в рабочие дни с 9 до 16 часов.

Напомним, 1 октября депутаты Челябинской городской Думы на внеочередном заседании утвердили Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципалитета.

«Заседание комиссии по рассмотрению кандидатур на должность назначено на 7 ноября. По его итогам члены комиссии рекомендуют кандидатов на голосование депутатам», — комментировали тогда в ЧГД.

Выборы нового мэра назначены в связи с тем, что Наталья Котова получила полномочия сенатора РФ от исполнительного органа государственной власти Челябинской области.

Новый состав Челябинской гордумы был избран 7—8 сентября. На первом заседании в сентябре депутаты избрали председателем Думы Сергея Буякова, до этого являвшегося депутатом областного парламента и курировавшего социальную политику.

Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, достигшие 21 года. Является предпочтительным наличие высшего профессионального образования.