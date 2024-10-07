Рустам Минниханов поздравил с днем рождения Владимира Путина

Глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина. Сделал он это в своем телеграм-канале, опубликовав ролик с нарезкой видеокадров визитов главы государства в республику.
В поздравительном тексте Минниханов пообещал, что Татарстан будет и впредь вносить вклад в укрепление промышленной мощи России.
«Ту-214, Ту-160, Aurus, КАМАЗ. Вы как никто лучше знаете качество того, что сделано в Татарстане», — отметил глава республики.
Владимиру Путину сегодня, 7 октября, исполнилось 72 года. Как уточнил пресс-секретарь президента, глава государства проведет свой день рождения на работе.