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Рустам Минниханов поздравил с днем рождения Владимира Путина

Президенту исполнилось 72 года.

Глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина. Сделал он это в своем телеграм-канале, опубликовав ролик с нарезкой видеокадров визитов главы государства в республику.

В поздравительном тексте Минниханов пообещал, что Татарстан будет и впредь вносить вклад в укрепление промышленной мощи России.

«Ту-214, Ту-160, Aurus, КАМАЗ. Вы как никто лучше знаете качество того, что сделано в Татарстане», — отметил глава республики.

Владимиру Путину сегодня, 7 октября, исполнилось 72 года. Как уточнил пресс-секретарь президента, глава государства проведет свой день рождения на работе.

Путин Владимир