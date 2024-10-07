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Сергей Собянин назвал социальные объекты, которые будут построены в ТиНАО

Город продолжает активно развивать социальную инфраструктуру в ТиНАО. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

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«В этом году ввели в эксплуатацию культурный центр в районе Краснопахорский, открыли школу в Филимонковском. Идет строительство школ и образовательных комплексов в Филимонковском, Внукове, Троицке, Щербинке. В Ватутинках завершаем школу на 1200 учеников», — написал мэр Москвы.

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада в Троицке. В следующем году планируют достроить два дошкольных детских учреждения в районе Щербинка. Кроме того, специалисты приступили к возведению детского сада в Коммунарке.

В поселке Шишкин Лес Краснопахорского района завершают работы в культурно-досуговом центре, в Коммунарке ведут активное строительство поликлиник, а в микрорайоне Солнечный Троицка в ближайшее время планируют приступить к возведению ледового центра.

строительство
Собянин Сергей