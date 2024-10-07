В Феодосии загорелась нефтебаза. Военная операция, день 957-й

08:37 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что начальник генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич и вице-премьер Ольга Стефанишина находятся в Вашингтоне для обсуждения деталей «плана победы» с партнерами Киева:
«Главком [Сырский] вместе с другими военными, с представителями министерства обороны на следующей неделе будут работать с нашими партнерами по деталям “плана победы” — военных пунктов плана и стратегических безопасности. Я отправил наших представителей в Вашингтон — начальника Генштаба Баргилевича и вице-премьер-министра Стефанишину».
08:31 По данным The New York Times, украинская армия надеется на стратегию «медленного отступления», чтобы измотать Россию. В материале сказано, что стороны пытаются измотать друг друга, нанося максимальный ущерб в надежде лишить ресурсов для дальнейшего наступления.
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08:17 «Страна.ua» пишет о взрывах в Сумах и Павлограде на Украине.
08:13 ⚡️Telegram-канал Baza пишет, что около 04:30 жители Феодосии услышали взрывы в районе нефтебазы. Глава городской администрации Игорь Ткаченко сообщил, что там начался пожар. По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, никто не пострадал. В Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.
08:07 Минобороны сообщило, что за ночь средства ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник: 12 над Крымом, шесть над Курской областью, по одному над Белгородской, Брянской и Воронежской областями.
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08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 957-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.