В Феодосии загорелась нефтебаза. Военная операция, день 957-й

В Минобороны рассказали, что за ночь над Крымом, Курской, Белгородской, Брянской и Воронежской областями сбили 21 украинский беспилотник. Около 04:30 в районе нефтебазы в Феодосии раздались взрывы, глава городской администрации Игорь Ткаченко сообщил о пожаре на объекте. "Страна.ua" пишет о взрывах в Сумах и Павлограде на Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.