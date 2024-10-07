Совмин установил порядок и условия предоставления финподдержки субъектам МСП

Постановлением утверждается положение о порядке и условиях (критериях) предоставления государственной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.



Положением определяются порядок и условия (критерии) предоставления финансовой поддержки малому и среднему бизнесу путем возмещения из республиканского бюджета части капитальных затрат (без включения в их состав сумм налога на добавленную стоимость), понесенных при реализации ими инвестиционных проектов с привлечением кредитов Банка развития с уплатой процентов за пользование кредитами в размере ставки рефинансирования Нацбанка (с учетом ее изменения), но не более размера расчетной величины стандартного риска для новых кредитов, предоставленных юрлицам (за исключением льготных).



Банк развития ежегодно проводит конкурсные отборы по определению инвестпроектов субъектов малого и среднего бизнеса, претендующих на предоставление финансовой поддержки. Проведение конкурсного отбора осуществляется в соответствии с настоящим положением, порядком проведения конкурсного отбора и конкурсной документацией.



Согласно документу, финансовая поддержка не предоставляется по инвестпроектам, в которых капитальные затраты полностью или частично финансируются за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе бюджетных трансфертов на возмещение части затрат, а также средств государственных целевых бюджетных и (или) внебюджетных фондов; средств внешних государственных займов и (или) внешних займов, привлеченных под гарантии правительства Беларуси; средств кредитов белорусских банков.



Проведение Банком развития конкурсного отбора и предоставление финансовой поддержки осуществляются при реализации ими инвестпроектов с привлечением кредитов Банка развития по двум направлениям: создание и (или) развитие производства продукции промышленности в соответствии с установленным перечнем видов экономической деятельности; реализуемые на территориях административно-территориальных единиц со снижающейся в течение трех календарных лет, предшествующих году объявления конкурсного отбора, долей занятых в экономике более высокими темпами по сравнению со средним значением по стране и (или) соответствующим дополнительным требованиям конкурсной документации, предъявляемым к административно-территориальным единицам.