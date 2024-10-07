Олбани
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полторы тысячи человек заберут в армию из Приморья этой осенью

Как и в других регионах страны, в крае начался осенний призыв в вооружённые силы.

Источник: Аргументы и факты

Осенний призыв на военную службу начался в Приморье 1-го октября. По данным Военного комиссариата края, к декабрю планируется призвать около 1,5 тысяч человек, что меньше, чем весной, когда в армию и на флот отправили около двух тысяч приморцев.

Срок службы по призыву остаётся прежним — 12 месяцев. Первые отправки новобранцев к местам службы начнутся с 15 октября. Треть призывников отправят в учебные части, где они будут осваивать современную технику и получать военно-учётные специальности. После завершения подготовки их распределят в войска в зависимости от полученных навыков. Остальных распределят по воинским частям на основании уровня их образования и профессиональных умений. Перед отправкой в войска молодым людям выдадут форму, зарплатные карты, личные документы и необходимые вещи.

В военном комиссариате особо подчеркнули, что призывников не будут привлекать к участию в специальной военной операции.

Весной, по информации комиссариата, значительная часть приморцев была распределена по военным частям Восточного военного округа, и почти половина новобранцев из Приморья осталась служить в крае.

Процесс призыва находится под контролем прокуратуры, а в военных прокуратурах действуют консультационные центры. Призывники и их семьи могут обращаться туда с любыми вопросами.

Сообщается, что оповещение граждан о призыве будет делаться бумажными повестками, которые адресатам вручат лично или отправят заказными письмами.