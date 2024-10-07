Полторы тысячи человек заберут в армию из Приморья этой осенью

Срок службы по призыву остаётся прежним — 12 месяцев. Первые отправки новобранцев к местам службы начнутся с 15 октября. Треть призывников отправят в учебные части, где они будут осваивать современную технику и получать военно-учётные специальности. После завершения подготовки их распределят в войска в зависимости от полученных навыков. Остальных распределят по воинским частям на основании уровня их образования и профессиональных умений. Перед отправкой в войска молодым людям выдадут форму, зарплатные карты, личные документы и необходимые вещи.