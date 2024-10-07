Полторы тысячи человек заберут в армию из Приморья этой осенью

Осенний призыв на военную службу начался в Приморье 1-го октября. По данным Военного комиссариата края, к декабрю планируется призвать около 1,5 тысяч человек, что меньше, чем весной, когда в армию и на флот отправили около двух тысяч приморцев.
Срок службы по призыву остаётся прежним — 12 месяцев. Первые отправки новобранцев к местам службы начнутся с 15 октября. Треть призывников отправят в учебные части, где они будут осваивать современную технику и получать военно-учётные специальности. После завершения подготовки их распределят в войска в зависимости от полученных навыков. Остальных распределят по воинским частям на основании уровня их образования и профессиональных умений. Перед отправкой в войска молодым людям выдадут форму, зарплатные карты, личные документы и необходимые вещи.
В военном комиссариате особо подчеркнули, что призывников не будут привлекать к участию в специальной военной операции.
Весной, по информации комиссариата, значительная часть приморцев была распределена по военным частям Восточного военного округа, и почти половина новобранцев из Приморья осталась служить в крае.
Процесс призыва находится под контролем прокуратуры, а в военных прокуратурах действуют консультационные центры. Призывники и их семьи могут обращаться туда с любыми вопросами.
Сообщается, что оповещение граждан о призыве будет делаться бумажными повестками, которые адресатам вручат лично или отправят заказными письмами.