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Мэр Евгений Наумов пригласил Владимира Путина в Краснодар

Мэр Краснодара поздравил президента с днем рождения и пригласил в гости.

Источник: Пресс-служба Президента России

7 октября день рождения отмечает президент России Владимир Путин. Мэр Краснодара поздравил Верховного главнокомандующего и пригласил его в гости.

«Самого крепкого здоровья и сил на работу во благо России! И конечно, ждем в Краснодаре!», — написал Евгений Наумов в телеграм-канале.

Глава кубанской столицы добавил, что благодаря личному участию и вниманию президента Краснодар становится лучше, мощнее, перспективнее. Кроме этого, Наумов от всех краснодарцев поблагодарил Путина за смелость принимаемых решений, за служение Родине и заботу о нашем будущем.

«С таким сильным лидером впереди нас ждут только победы», — отметил мэр краевого центра.

Путин Владимир