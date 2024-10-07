Мэр Евгений Наумов пригласил Владимира Путина в Краснодар

Глава кубанской столицы добавил, что благодаря личному участию и вниманию президента Краснодар становится лучше, мощнее, перспективнее. Кроме этого, Наумов от всех краснодарцев поблагодарил Путина за смелость принимаемых решений, за служение Родине и заботу о нашем будущем.