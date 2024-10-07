Мэр Евгений Наумов пригласил Владимира Путина в Краснодар

7 октября день рождения отмечает президент России Владимир Путин. Мэр Краснодара поздравил Верховного главнокомандующего и пригласил его в гости.
«Самого крепкого здоровья и сил на работу во благо России! И конечно, ждем в Краснодаре!», — написал Евгений Наумов в телеграм-канале.
Глава кубанской столицы добавил, что благодаря личному участию и вниманию президента Краснодар становится лучше, мощнее, перспективнее. Кроме этого, Наумов от всех краснодарцев поблагодарил Путина за смелость принимаемых решений, за служение Родине и заботу о нашем будущем.
«С таким сильным лидером впереди нас ждут только победы», — отметил мэр краевого центра.