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МИД: Литва отказалась от общения с Беларусью по строительству могильника АЭС

МИД сообщил, что литовская сторона отказалась от коммуникации с Беларусью по строительству могильника АЭС.

Источник: Комсомольская правда

МИД сообщил, что Литва отказалась от коммуникации с Беларусью по строительству могильника АЭС. Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал заместитель министра иностранных дел Юрий Амбразевич, пишет БелТА.

В эфире телеканала обратили внимание на то, что литовская сторона продолжает спекулировать на белорусской атомной теме, безопасности, выводит из эксплуатации Игналинскую АЭС, а также строить могильник, куда намерена свозить радиоактивные отходы со всего Европейского союза.

— Литовское правительство отказалось практически от любой коммуникации с властями Беларуси, — уточнил Амбразевич.

По его словам, белорусской стороне известно, что потенциал людей, работавших на Игналине, потерян. Он добавил, что для того, чтобы работать с радиоактивными отходами, необходимы квалифицированные специалисты.

— У нас нет данных относительно того, как они там проводят замеры, не проводят замеры, — подчеркнул представитель МИД Беларуси.