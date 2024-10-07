МИД: Литва отказалась от общения с Беларусью по строительству могильника АЭС

В эфире телеканала обратили внимание на то, что литовская сторона продолжает спекулировать на белорусской атомной теме, безопасности, выводит из эксплуатации Игналинскую АЭС, а также строить могильник, куда намерена свозить радиоактивные отходы со всего Европейского союза.