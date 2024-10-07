МИД: Литва отказалась от общения с Беларусью по строительству могильника АЭС

МИД сообщил, что Литва отказалась от коммуникации с Беларусью по строительству могильника АЭС. Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал заместитель министра иностранных дел Юрий Амбразевич, пишет БелТА.
В эфире телеканала обратили внимание на то, что литовская сторона продолжает спекулировать на белорусской атомной теме, безопасности, выводит из эксплуатации Игналинскую АЭС, а также строить могильник, куда намерена свозить радиоактивные отходы со всего Европейского союза.
— Литовское правительство отказалось практически от любой коммуникации с властями Беларуси, — уточнил Амбразевич.
По его словам, белорусской стороне известно, что потенциал людей, работавших на Игналине, потерян. Он добавил, что для того, чтобы работать с радиоактивными отходами, необходимы квалифицированные специалисты.
— У нас нет данных относительно того, как они там проводят замеры, не проводят замеры, — подчеркнул представитель МИД Беларуси.