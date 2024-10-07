В ЕАЭС появится сервис для поиска информации об объектах промышленной собственности

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Правительствам стран ЕАЭС направят на согласование проект о сервисе, позволяющем искать информацию об охраняемых объектах промышленной собственности, сообщает ЕЭК.
В комиссии уточнили, что Соглашение позволит создать информационный ресурс, содержащий сведения о зарегистрированных в государствах Союза товарных знаках, знаках обслуживания, наименованиях мест происхождения товаров и географических указаниях.
«Введение в эксплуатацию общего поискового сервиса обеспечит доступ по принципу “одного окна” к информации об объектах промышленной собственности, зарегистрированных в странах ЕАЭС. Пользование будет дистанционным и безвозмездным с предоставлением возможностей проведения расширенного поиска и использования различных критериев и фильтров».
Организация такого поискового сервера в рамках Союза послужит снижению временных и финансовых затрат при запросе информации, а также позволит формировать более эффективные маркетинговые стратегии для участников рынка.