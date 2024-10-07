В ЕАЭС появится сервис для поиска информации об объектах промышленной собственности

«Введение в эксплуатацию общего поискового сервиса обеспечит доступ по принципу “одного окна” к информации об объектах промышленной собственности, зарегистрированных в странах ЕАЭС. Пользование будет дистанционным и безвозмездным с предоставлением возможностей проведения расширенного поиска и использования различных критериев и фильтров».