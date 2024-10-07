Россия ждет Президента Кубы на саммите БРИКС в Казани

«Куба проявляет интерес к подключению к работе объединения БРИКС. Более того, они уже подали официальную заявку российской стороне на получение партнерского статуса, поскольку Россия в этом году председательствует в БРИКС», — заметил дипломат, дополнительно подчеркнув, что «соответствующая заявка оформлена».