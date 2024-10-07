Военные и артисты поздравили Путина с днем рождения

«Уважаемый Владимир Владимирович, мы желаем вам здоровья и долголетия. Благодаря вам российский флаг, герб и традиции еще много веков будут объединять наши народы, и под этой эгидой мы будем процветать. Спасибо вам, уважаемый Владимир Владимирович, за то, что полностью посвятили себя нашей Родине. Мы гордимся и вдохновляемся вами! Благодаря вашей мудрой политике Россия процветает и стабильно развивается. Мы гордимся Россией и нашим президентом!» — поздравили главу государства военнослужащие 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригады ордена Суворова.