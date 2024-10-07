Военные и артисты поздравили Путина с днем рождения

«Уважаемый Владимир Владимирович, мы желаем вам здоровья и долголетия. Благодаря вам российский флаг, герб и традиции еще много веков будут объединять наши народы, и под этой эгидой мы будем процветать. Спасибо вам, уважаемый Владимир Владимирович, за то, что полностью посвятили себя нашей Родине. Мы гордимся и вдохновляемся вами! Благодаря вашей мудрой политике Россия процветает и стабильно развивается. Мы гордимся Россией и нашим президентом!» — поздравили главу государства военнослужащие 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригады ордена Суворова.
Боец с позывным Ясный от имени крымских бойцов запорожского направления также принес поздравления президенту и заверил, что Россия обязательно одержит победу в СВО. Он пожелал Путину крепкого здоровья и бодрости духа.
Бойцы подразделения «Ночные волки» интернациональной бригады «Пятнашка» отметили день рождения российского лидера праздничным оружейным салютом.
«Поздравляем вас с днем рождения! К выполнению поставленных боевых задач готовы», — заявил командир подразделения с позывным Голливуд.
Военнослужащий с позывным Никитыч поблагодарил Путина, что тот остается на своей должности. Также военный поблагодарил главу государства за вклад в восстановление страны со времен 1990-х.
«За те годы, которые вы являетесь лидером нашей страны, достигнуты колоссальные результаты абсолютно по всем направлениям. Мы благодарим вас, что под вашим руководством наша страна стала лучшей державой мира. Мы все являемся вашей командой — командой Путина. Народный фронт — всё для России. Спасибо вам, что вы являетесь нашим лидером. Крепкого вам здоровья и много сил!» — подтвердила участница «Команды Путина», трехкратная олимпийская чемпионка, телеведущая Мария Киселева.
Народная артистка России Надежда Бабкина отметила свою любовь к стране и стремление российского народа к созиданию. Участник «Команды Путина», актер кино и телевидения, кинорежиссер Иван Охлобыстин пожелал президенту возможности отдохнуть и попросил беречь себя. Еще один участник «Команды Путина», депутат Госдумы, народный артист России Дмитрий Певцов, пожелал терпения, сил, вдохновения, а также отметил, что равной политической фигуры на данный момент в мире нет.
«Народ безгранично доверяет вам. И вы полностью оправдываете наше доверие. Мы готовы на любые свершения, готовы работать, чтобы достигать наших общих целей — тех целей, которые вы обозначили. Нам нужно победить во всех сферах!» — отметил участник «Команды Путина», певец, композитор, музыкант Алексей Поддубный (Джанго).
Присоединилась к поздравлениям и актриса театра и кино, телеведущая Яна Поплавская. Она подчеркнула, что народ России безусловно верит своему президенту.
Ранее в этот день Путина с днем рождения поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. В своем поздравлении лидер республики подчеркнул свою уверенность в том, что Минску и Москве удастся открыть новые горизонты и наметить перспективные направления сотрудничества.
Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде.