Новый полпред в УрФО Жога поделился впечатлениями от прогулки по Екатеринбургу

«Город с 300-летней историей, повсюду памятники, знаковые места и приветливые жители. Масштабы Екатеринбурга оценил со смотровой площадки на 54 этаже, посетил музей ИЗО, Храм-на-Крови, плотинку и парк “Каменные палатки”. Но самое главное, успел почувствовать дух и идентичность Среднего Урала», — рассказал Жога.
Полпред также посетил кампус Уральского федерального университета и Международный строительный форум 100+ TechnoBuild. Кроме того, Артем Жога пообщался с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным и главой региона Евгением Куйвашевым.
«Также встретился с молодыми строителями, которые участвовали в чемпионате. Согласен, что Екатеринбург смело претендует на звание студенческой столицы России», — подчеркнул полпред.
УралПолитRu напоминает, что президент России Владимир Путин 3 октября подписал указ о назначении Артема Жоги полпредом президента РФ в УрФО. Ранее он занимал пост председателя Народного Совета ДНР.