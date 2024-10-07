Новый полпред в УрФО Жога поделился впечатлениями от прогулки по Екатеринбургу

«Город с 300-летней историей, повсюду памятники, знаковые места и приветливые жители. Масштабы Екатеринбурга оценил со смотровой площадки на 54 этаже, посетил музей ИЗО, Храм-на-Крови, плотинку и парк “Каменные палатки”. Но самое главное, успел почувствовать дух и идентичность Среднего Урала», — рассказал Жога.