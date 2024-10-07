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Новый полпред в УрФО Жога поделился впечатлениями от прогулки по Екатеринбургу

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 октября, УралПолит.Ru. Новый полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога в прошедшие выходные посетил Екатеринбург. Впечатлениями от поездки он поделился в своем Telegram-канале.

«Город с 300-летней историей, повсюду памятники, знаковые места и приветливые жители. Масштабы Екатеринбурга оценил со смотровой площадки на 54 этаже, посетил музей ИЗО, Храм-на-Крови, плотинку и парк “Каменные палатки”. Но самое главное, успел почувствовать дух и идентичность Среднего Урала», — рассказал Жога.

Полпред также посетил кампус Уральского федерального университета и Международный строительный форум 100+ TechnoBuild. Кроме того, Артем Жога пообщался с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным и главой региона Евгением Куйвашевым.

«Также встретился с молодыми строителями, которые участвовали в чемпионате. Согласен, что Екатеринбург смело претендует на звание студенческой столицы России», — подчеркнул полпред.

УралПолитRu напоминает, что президент России Владимир Путин 3 октября подписал указ о назначении Артема Жоги полпредом президента РФ в УрФО. Ранее он занимал пост председателя Народного Совета ДНР.