Шор поздравил Путина с днем рождения

КИШИНЕВ, 7 окт — РИА Новости. Россия по-прежнему остается другом Молдавии, и в этом исключительная заслуга президента российского государства Владимира Путина, заявил лидер оппозиционного в Молдавии блока «Победа» Илан Шор.
Седьмого октября Путин отмечает день рождения, ему исполняется 72 года. Шор поздравил президента России с днем рождения, пожелав крепости духа, плодотворного труда на благо России, здоровья и сил.
«Отрадно, что, несмотря на выпады со стороны молдавских властей и откровенную клевету он (Путин — ред.) сохранил уважение к нашей стране. Об этом свидетельствуют и его встреча с башканом (главой — ред.) Гагаузии Евгенией Гуцул, и различные деловые и культурные контакты. Россия по-прежнему нам друг, и в этом его исключительная заслуга. А наши соотечественники, живущие в России, чувствуют себя социально защищенными».
Он отметил, что Путина связывают с Молдавией давние отношения — туда он приезжал на соревнования, еще будучи спортсменом; в республику он совершил не один визит в качестве президента. «Владимир Владимирович снова сделал российскую экономику, российскую промышленность передовой. Это может служить для нас образцом… Отдельное внимание стоит уделить сохранению исторической памяти. Подвиг народа в Великой Отечественной войне для России по-прежнему священный. А общая история с молдавским краем по-прежнему уважаема», — подчеркнул Шор.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.