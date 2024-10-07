Российские «Ярсы» вывели на маршруты боевого патрулирования

Маневры, предполагающие совершение маршей общей протяженностью более 100 километров, выполняют военнослужащие Новосибирского ракетного соединения. «Стратегические ракетчики отрабатывают задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования в рамках несения боевого дежурства», — говорится в публикации.