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Вениамин Кондратьев поздравил президента России с днем рождения

Глава Кубани Вениамин Кондратьев поздравил Президента России Владимира Путина с днем рождения.

Источник: Пресс-служба Президента России

Губернатор края поблагодарил его за внимание к региону.

По словам Вениамина Кондратьева в его телеграм-канале, достижения России за последние 20 лет неразрывно связаны с Владимиром Путиным. Так, благодаря Президенту Республика Крым, Севастополь, ДНР И ЛНР, Херсонская и Запорожская области вновь стали частью нашей страны.

Также Владимир Путин в начале весны посетил Краснодарский край и высоко оценил новый Дворец самбо, успехи региона в промышленной сфере и сельском хозяйстве. Кроме того, глава России инициировал ряд нацпроектов, которые позволили Кубани улучшить социнфраструктуру в станицах и городах.

Вениамин Кондратьев пожелал Путину здоровья и успехов в служении России.

Путин Владимир