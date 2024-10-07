Вениамин Кондратьев поздравил президента России с днем рождения

Губернатор края поблагодарил его за внимание к региону.
По словам Вениамина Кондратьева в его телеграм-канале, достижения России за последние 20 лет неразрывно связаны с Владимиром Путиным. Так, благодаря Президенту Республика Крым, Севастополь, ДНР И ЛНР, Херсонская и Запорожская области вновь стали частью нашей страны.
Также Владимир Путин в начале весны посетил Краснодарский край и высоко оценил новый Дворец самбо, успехи региона в промышленной сфере и сельском хозяйстве. Кроме того, глава России инициировал ряд нацпроектов, которые позволили Кубани улучшить социнфраструктуру в станицах и городах.
Вениамин Кондратьев пожелал Путину здоровья и успехов в служении России.